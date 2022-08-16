Ученые задумались над спасением воронежских лесов от опасной корневой гнили

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В воронежских лесах от заражения корневой губкой ежегодно гибнет более 200 гектаров соснового леса. Заражение деревьев происходит при контакте здоровых корней с пораженными гнилью. Из-за этого деревья гибнут целыми куртинами, образуя в сосняках «проплешины». Причем последующая посадка хвойных сеянцев зачастую приводит и к их заражению.

На днях эксперты провели выездное заседание в лесу на участках Новоусманского и Пригородного лесничеств, пораженных корневой губкой. На встречу пригласили ученых из Воронежского государственного лесотехнического университета.

Специалисты обсудили возможность высадки на таких участках лиственных пород деревьев, в том числе с участием дуба, а также посадки устойчивых к корневой губке сортов сосны. Член экспертной группы, исполняющий обязанности руководителя Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии Олег Корчагин рассказал о выведенном в институте новом сорте сосны «Красавица», обладающем повышенным иммунитетом к корневой губке.

По мнению экспертов, необходимо провести инвентаризацию лесных культур, созданных на месте очагов корневой губки для выявления реальной картины их состояния. Потребуется изучение пораженных деревьев на генетическом уровне и дальнейшая исследовательская работа по созданию устойчивых к корневой губке сортов деревьев.