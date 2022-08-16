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Общество16 августа 2022 10:00

За сутки в Воронежской области ковид нашли еще у 523 человек

Летальных исходов не зафиксировано
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области продолжает набирать силу заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки положительные тесты получили еще 523 пациента. Из них 31 человеку потребовалась госпитализация. Об этом 16 августа сообщил сайт Стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 397 869 случаев заболеваемости ковидом. Летальных исходов за последние 24 часа зафиксировано не было. При этом из стационаров и амбулаторного лечения выписали за сутки 296 человек. Всего побороли болезнь 384 472 жителей региона.