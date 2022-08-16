В Воронеже спасли выпавшего с 4 этажа 1,5-годовалого малыша

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В приёмное отделение Воронежской областной детской больницы №2 привезли полуторагодовалого мальчика, который выпал из окна 4 этажа. Состояние ребенка было тяжелым. Малыша срочно осмотрели хирург, травматолог и реаниматолог. Провели противошоковую терапию и положили в реанимацию.

- Обследование показало, что в результате падения с высоты пострадали внутренние органы ребёнка: диагностирован подкапсульный разрыв селезёнки, сотрясение мозга, ушиб печени и лёгких. Был риск развития внутрибрюшного кровотечения, - рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области.

В этой ситуации врачи приняли решение провести консервативное лечение, чтобы сохранить внутренние органы малыша. Мальчику требовалась интенсивная терапия, постоянный контроль гемоглобина крови и динамическое наблюдение.

На третьи сутки стало ясно, что выбранная тактика принесла положительный результат: показатели состояния улучшились, пациента перевели в общехирургическое отделение, где врачи продолжили лечение.

На седьмые сутки специалисты провели контрольную компьютерную томографию и отметили положительную динамику. Сейчас мальчика выписали домой на амбулаторное долечивание под контролем участкового педиатра и хирурга поликлиники.