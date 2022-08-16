12-летний школьник на мопеде попал под колеса легковушки в Воронежской области

Фото регионального главка

Авария произошла 15 августа около двух часов дня на улице Пионерской в райцентре Кантемировка Воронежской области. Автомобиль ВАЗ-2106, которым управлял 37-летний местный житель, сбил 12-летнего мальчика на мопеде «Евротекс». Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, школьник выезжал на улицу с прилегающей территории и не уступил дорогу ехавшему в это время по улице автомобилю. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.