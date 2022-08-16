В Воронеже на видео попал мужчина с ножом, бегающий по двору ЖК в Коминтерновском районе

Воронежцы стали очевидцами неприятного инцидента, который произошел во дворе крупного жилого комплекса в Коминтерновском районе. По двору многоэтажки бегал мужчина с ножом. Видеозапись опубликовали в паблике «Настоящий Воронеж» утром 16 августа.

Автор поста рассказал, что дело было в ЖК «Вега». Судя по всему, запись была взята с камер видеонаблюдения. На ней видно, как из подъезда выскакивает мужчина немалого роста в расстегнутой рубашке, в руках держит большой нож и, прихрамывая, быстро направляется в сторону арки.

Возле подъезда как раз находилась группа детей и женщина с коляской, они поспешили удалиться. Затем мужчина возвращается обратно и идет, оглядываясь, в противоположном направлении.

Воронежцы недоумевают – преследовал ли он кого-то или просто выпускал пар. Но прохожих, в том числе детей напугал – точно.