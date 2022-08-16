В Воронежской области продлили запрет полетов до 23 августа

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области снова продлили запрет на полеты. Ограничения будут действовать до 23 августа. Об этом стало известно 16 августа из официального сообщения Росавиации.

Также небо останется закрытым над другими городами Черноземья – Белгородом, Курском, Липецком. В списке не работающих также аэропорты Анапы, Брянска, Геленджика, Краснодаром, , Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Все также российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Для этого можно воспользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний в Росавиации попросили уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.