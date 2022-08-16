Воронежцам показали концепцию обновленного парка в Калаче

Фото - департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области

Жителям региона представили концепцию обновленного парка «Калач купеческий», который появится в одноименном городе. Фото проекта разместили 15 августа в группе департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области в соцсети «ВКонтакте.

Фото департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области

Там пояснили, что проект участвует в конкурсе Минстроя РФ по благоустройству малых городов. В основу концепции легла история купца первой гильдии Ивана Филипповича Комова. Он был меценатом, уроженцем Калача, который во многом помогал Формированию облика города, строил на свои средства здания, позже признанные объектами культурного наследия.

Согласно задумке, в парке предусмотрены многофункциональные площадки: от проведения массовых мероприятий, собраний, до осуществления возможности кулуарного общения в формате групп от двух до пяти человек. Там расположат площадку со сценой-подиумом, многофункциональный навес, ярмарочные лавки и уютные беседки.

Проект разработали региональный центр компетенций на базе департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области, администрация городского поселения город Калач и Нормативно-проектный центр.