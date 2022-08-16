В Воронежской области 9 школ не откроются к 1 сентября из-за капремонта

В Воронежской области к новому учебном году на данный момент готовы 96% школ. В остальных образовательных учреждениях пока продолжается капительный ремонт. Об этом 15 августа на еженедельной планерке в облправительстве рассказала руководитель профильного департамента Наталья Салогубова.

Так, в девяти школах из-за ремонта начало учебного года отложили. Для учеников разработали дорожные карты, по которым детей будут привозить в закрепленные на время близлежащие школы и здания.

В этом году на строительство и реконструкцию объектов образования в регионе было выделено более 6,7 млрд рублей. В сентябре будут открыты три новых школы в Аннинском и Новоусманском районах городском округе Борисоглебск, а также 1 пристройка в Верхнемамонском районе. Воспитанников примут еще два детских сада – в селе Боево Каширского района и городе Поворино. Уже открылся детский сад в селе Монастырщина Богучарского района.

Всего же 1 сентября первый звонок прозвенит для 25 тысяч первоклассников, почти 22 тысяч девятиклассников и 9,5 тысяч одиннадцатиклассников.