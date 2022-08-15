В Воронеже возле главной сцены фестиваля «Чернозем» установили знаменитый памятник красивой до жути Аленки

кадр с видео. Фото: предоставлено организаторами

Организаторы фестиваля «Чернозем» решили сделать сюрприз гостям этого шоу. Они установили возле главной сцены скандальный памятник Аленке.

Монумент пугающей многих девушки, напомним, появился 18 декабря 2020 года в Нововоронеже. После того, как фото появилось в Сети, посыпалось масса мемов. Аленку, которую вскоре убрали с глаз подальше, как только не называли – сходились, что это скорее символ темных, а не светлых сил. Противоположного мнения придерживались ныне покойный Владимир Жириновский, предлагавший установить памятник в Москве, и экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, собиравшийся купить его.

Но в итоге пока Аленка будет радовать поклонников рока у Сити-парка «Град». А в Нововоронеже появился монумент, где девушка выглядит гораздо симпатичнее.