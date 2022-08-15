В школах Воронежской области в сентябре появится новый учебный предмет «Разговоры о важном»

Начиная с 5 сентября, во всех школах Воронежской области введут новый предмет «Разговоры о важном». Занятия по нему будут проводить во внеурочное время.

Примеры тем по новому предмету - «Есть такая профессия – Родину защищать», «День конституции», «Умеем ли мы мечтать?». Методику занятий разрабатывают на федеральном уровне. В областном правительстве сообщают, что при преподавании будут активно применять визуализированный контент и интерактивные формы.

Кроме того, стало известно, что в школах Воронежской области начнут работать 433 советника директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Их обязанности пока не уточнили.

Напомним, с 18 апреля в наших школах в начале недели начали поднимать флаг России.

Все эти нововведения, очевидно, вводят для активизации патриотического воспитания. Главное, чтобы делали это не для галочки.

1 сентября 2022 года, по официальным данным, в школы Воронежской области придут более 25 тысяч первоклассников, почти 22 тысячи девятиклассников и 9,5 тысячи одиннадцатиклассников.