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Происшествия15 августа 2022 16:57

В Воронеже пропал 28-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Кирилла Демьянова ищут с 12 августа
Олег КУЗНЕЦОВ
Кирилла Демьянова рызыскивают уже трое суток.

Кирилла Демьянова рызыскивают уже трое суток.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже разыскивают 28-летнего Кирилла Демьянова. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».

Известно, что Кирилл жил с родственниками в Левобережном районе. 12 августа он ушел из дома. С тех пор родные люди ничего о нем не знают.

Приметы Кирилла Демьянова: худощавый, рост 180 сантиметров, голубые глаза, черные волосы. 12 августа был одет в черный спортивный костюм и того же цвета кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Кирилл, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения - 112.