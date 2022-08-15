Воронежская область вошла в число регионов России с неблагополучной статистикой ДТП с погибшими и ранеными

Работы у автоинспекторов Воронежской области много. Фото: из архива «КП»

Аналитики «РИА Новости» составили рейтинг российских регионов по аварийности на их дорогах. Сравнивали эксперты количество ДТП с пострадавшими в перовом полугодии 2022 года на 100 тысяч единиц транспорта. В рейтинг также включили данные изменения динамики аварии с пострадавшими и числу пострадавших на 100 тысяч жителей региона.

По первому показателю Воронежская область выглядит ниже среднего общероссийского уровня – 110 аварий на 100 тысяч единиц транспорта. Для сравнения: лидером рейтинга со значительным отрывом стала Чечня. Там по итогам первого полугодия 2022 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится всего 15,6 ДТП с пострадавшими. Это почти в шесть раз ниже, чем по стране в целом, и почти в три раза ниже, чем в регионе, занимающем второе место.

Втрое и третье места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ и Томская область, где количество аварий с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 50.

Замыкает эту часть рейтинга Тыва, в которой количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта равно 240. Это в 2,6 раза выше общероссийского уровня и в полтора раза больше, чем в занимающей предпоследнее место Амурской области (164 ДТП).

Еще в шести регионах (Карачаево-Черкесскии, Алтае, Тюменской области, Севастополе, Еврейской автономной и Владимирской области) количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта за период с января по июнь 2022 года превысило 150.

По второму показателю в принципе все у нашей области достаточно неплохо. Аварий в первом полугодии 2022-го стало меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 6,1%.

Лидерами являются Чечня, Ненецкий автономный округ, Ленинградская, Брянская, Новгородская и Тверская области. Там количество ДТП снизилось более чем на 20%.

Еще в 24 регионах России темпы снижения количества ДТП с пострадавшими в первом полугодии 2022 года находились в промежутке от 10% до 20%.

Выросло количество ДТП с пострадавшими в 18 регионах, из них более чем на 15% — в Алтае, Новосибирской области, Чукотке и в Мордовии.

В целом по России количество ДТП с пострадавшими снизилось по сравнению с первым полугодием 2021 года в 66 регионах и в одном (Адыгея) не изменилось.

По числу пострадавших на 100 тысяч населения Воронежская область ближе к середине – 67 человек.

Лидером по этому показателю также является Чечня, где по итогам первого полугодия 2022 года на 100 тысяч человек населения приходится шесть пострадавших в ДТП. За ней следуют Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Томская область, где число пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей меньше 25.

В Амурской области, Республике Тыва и Тюменской области эти значения находятся в диапазоне от 80 до 100 пострадавших в ДТП. Хуже всего ситуация в Республике Калмыкия (106,1 пострадавших).

Всего первом полугодии 2022 года в России в ДТП ранены или погибли 73,4 тысячи человек, что в среднем составляет 50,4 человек на 100 тысяч населения. В 29 регионах количество пострадавших в ДТП ниже общероссийского уровня. К сожалению, наша область к ним не относится.

В целом по трем показателям Воронежская область заняла 56 место среди 92 регионов России.