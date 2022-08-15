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Происшествия15 августа 2022 14:27

В Воронежской области трое взрослых людей отравились в санатории имени Цюрупы

Санитарные врачи установили, что были допущены нарушения дезинфекционного режима
Олег КУЗНЕЦОВ

В санатории имени Цюрупы Лискинского района отравились трое взрослых отдыхающих. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. О характере отравления и состоянии здоровья пострадавших не сообщают. Известно только, что отравление произошло 4 и 5 августа.

Должностные лица заведения были уличены в несоблюдении дезинфекционного режима. В отношении них выписали штраф и выдали предписание, направленное на дальнейшее недопущение таких безобразий.

Напомним, 19 августа 2021 года несколько отдыхающих завтракали в кафе загородного клуба «Обломов» в Воронежской области. После этого трое взрослых и годовалый ребенок почувствовали себя плохо. Их госпитализировали, в больнице поставили диагноз «сальмонеллез». Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.