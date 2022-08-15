В Воронеже поймали мужчину, укравшего во время пробежек восемь велосипедов

Велосипед без присмотра - для вора легкая добыча. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники уголовного розыска воронежского отдела полиции № 1 задержали серийного велосипедного вора. Им оказался ранее несудимый безработный 44-летний воронежец.

Полицейские выяснили, что в июне – июле 2022 года мужчина совершал пробежки по Железнодорожному району. Кроме пользы для здоровья, он извлекал из своих занятий физкультурой и материальную выгоду. Бегун следил за подъездами домов на улицах Минской, Артамонова и Ленинском проспекте. Мужчина заходил в них либо в открытые двери, либо вместе с жильцами. Он осматривал лестничные площадки этажей и незапертые тамбуры. Увидев стоящий велосипед, похищал его. Потом продавал в ломбарды, а деньги тратил на личные нужды. Всего таким нехитрым способом он украл восемь велосипедов, принадлежащих владельцам самых разных возрастов – от 25 до 70 лет.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до четырех лет лишения свободы). Серийный вор признал свою вину и активно помогает розыску похищенных велосипедов. Поэтому арестовывать его не стали. До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.