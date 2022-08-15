В Воронеже 40-летняя женщина избила майора полиции

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства нападения женщины на сотрудницу полиции. Фото: из архива «КП»

Жительница дома на улице Кулибина Левобережного района повела себя агрессивно по отношению к пришедшей к ней с проверкой инспектора по делам несовершеннолетних. 40-летняя женщина ударила девушку-майора полиции по голове и повалила ее на землю. Случилось это в четверг, 11 августа, около 23 часов. В результате сотрудница правоохранительных органов обратилась за помощь в местную больницу.

В причинах дикого поведения жительницы Левобережного района разбираются сотрудники Следственного комитета.

- Наши сотрудники проводят проверку в отношении 40-летней женщины, применившей насилие в отношении сотрудницы полиции. Они выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК.

Стоит отметить, что за нанесение побоев сотруднице органов правопорядка, находящейся при исполнении служебных обязанностей, агрессивной женщине теоретически может «светить» очень немалый срок.