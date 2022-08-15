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Происшествия15 августа 2022 13:30

В Воронеже 40-летняя женщина избила майора полиции

Она ударила инспектора ПДН кулаком по голове
Олег КУЗНЕЦОВ
Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства нападения женщины на сотрудницу полиции.

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства нападения женщины на сотрудницу полиции.

Фото: из архива «КП»

Жительница дома на улице Кулибина Левобережного района повела себя агрессивно по отношению к пришедшей к ней с проверкой инспектора по делам несовершеннолетних. 40-летняя женщина ударила девушку-майора полиции по голове и повалила ее на землю. Случилось это в четверг, 11 августа, около 23 часов. В результате сотрудница правоохранительных органов обратилась за помощь в местную больницу.

В причинах дикого поведения жительницы Левобережного района разбираются сотрудники Следственного комитета.

- Наши сотрудники проводят проверку в отношении 40-летней женщины, применившей насилие в отношении сотрудницы полиции. Они выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК.

Стоит отметить, что за нанесение побоев сотруднице органов правопорядка, находящейся при исполнении служебных обязанностей, агрессивной женщине теоретически может «светить» очень немалый срок.