Под Воронежем дорогу сказочной красоты отремонтируют в 2022 году

Во время езды на этой прекрасной аллее легко оставить колесо в одной из ям. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В Семилукском районе приняли решение в 2022 году отремонтировать разбитую дорогу между селами Нижняя Ведуга и Старая Ведуга на участке в 5 километров. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

На покрытие дороги жаловались местные водители. Особенно обидно за сказочный участок дороги, где деревья смыкаются над головой, образуя просто сказочную аллею. Хочется просто ехать и наслаждаться, а не думать, что того и гляди попадешь в яму. Местные жители от такой красоты не в восторге еще и потому, что от затененности разбитые участки хуже видны, и можно легко остаться без колеса. Эта дорога, кстати, самый короткий путь из этих сел и до Семилук, и до Воронежа.

- Если на выезде из Нижней Ведуги традиционный ямочный ремонт пока еще дает эффект, то пятикилометровый участок от поворота на Меловатку можно использовать только для ралли по бездорожью. Глубокие ямы, промоины, которые занимают большую часть полотна, заставляют сбрасывать скорость до 5-10 км/ч, буквально выгоняют водителей на обочины. А в темное время суток (фонарей там нет) вообще велик риск погибнуть в ДТП, - заявил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Воронежской области Игорь Яковлев.

На этом участке дороги ямы заметны особенно хорошо. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

По итогам выездной проверки общественники попросили власти оперативно запланировать капремонт самого разбитого участка дороги до Старой Ведуги.

- Первый ответ получили из администрации Семилукского района. Чиновники сообщили, что на 2022 год в региональном департаменте дорожной деятельности запланировали ремонт дороги регионального значения Новосильское – Старая Ольшанка. Но она отличается от той, что ведет на Старую Ведугу, минимальным трафиком и находится в достаточно удовлетворительном состоянии. Поэтому в районной администрации попросили региональные власти скорректировать планы на текущий год. То есть, в приоритетном порядке капитально отремонтировать разбитую дорогу Нижняя Ведуга – Старая Ведуга, а Новосильским направлением заняться чуть позже, - рассказал Игорь Яковлев.

В региональном департаменте дорожной деятельности подтвердили эти сведения. Чиновники уверяют, что Старая Ведуга будет с обновленной дорогой уже в 2022 году.