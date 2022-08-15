Крестный ход отправляется из Воронежа 20 августа

Традиционный Митрофано-Тихоновский крестный ход в честь святителя Митрофана стартует в Воронеже 20 августа - в день празднования обретения его мощей.

Крестное шествие отправится от Благовещенского кафедрального собора в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь в 10.15. Поломники пройдут через храм Ксении Петербургской в Северном районе, а затем отправятся в храм Усекновения главы св. пророка Иоанна Предтечи в село Староживотинное.

21 августа крестный ход доберется до храма Николая чудотворца в Рамони.

22 августа поломники прибудут в село Князево Рамонского района.

23 августа доберутся до храма Иоанна Богослова в селе Конь-Колодезь Липецкой области, а потом прибудут в Свято-Троицкий храм села Гнилуша.

24 августа в стелы «Задонск» встретятся несколько течений крестного хода - из Воронежа, из Задонского Рождество-Богородицкого монастыря, из Ельца и Липецка. И дойдут до монастыря.

25 августа поломники послушают литургию в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре, а вечером – всенощное бдение.

26 августа, день памяти святителя Тихона, Задонского чудотворца в монастыре пройдут две литургии. А днем поломники отправятся назад.