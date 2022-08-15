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Общество15 августа 2022 12:27

Губернатор Воронежской области ушел в отпуск

Александр Гусев будет отдыхать две недели
Олег КУЗНЕЦОВ
Александр Гусев вновь появится на работе 29 августа, если не случится ЧП.

Александр Гусев вновь появится на работе 29 августа, если не случится ЧП.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ушел в отпуск. Об этом сообщил сам глава региона в своем телеграм-канале.

Руководитель областного правительства сообщил, что снова приступит к работе 29 августа. Александр Гусев пообещал, что и на отдыхе будет внимательно следить за ситуацией в регионе. Тем более, что отдых он собрался провести в Воронеже. Надо полагать, что губернатор может оперативно вернуться к выполнению своих обязанностей в случае какого-либо ЧП (лучше бы они, конечно, не случались).

Теоретически вполне возможно, что губернатор посетит во время отдыха матч «Факела» с московским «Спартаком». Интерес к этой игре подогрет еще и тем, что наша команда будет встречаться не только с легендарным в прошлом клубом, но и вполне мощной футбольной дружиной уже сейчас. Напомним, после пяти туров «Спартак» единолично возглавляет таблицу Премьер-лиги. Александр Гусев, позиционирующий себя как активный футбольный болельщик, вряд ли такую игру пропустит. Напомним, матч состоится в Воронеже 27 августа, начнется он в 17.30.