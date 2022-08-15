Губернатор Воронежской области ушел в отпуск

Александр Гусев вновь появится на работе 29 августа, если не случится ЧП. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ушел в отпуск. Об этом сообщил сам глава региона в своем телеграм-канале.

Руководитель областного правительства сообщил, что снова приступит к работе 29 августа. Александр Гусев пообещал, что и на отдыхе будет внимательно следить за ситуацией в регионе. Тем более, что отдых он собрался провести в Воронеже. Надо полагать, что губернатор может оперативно вернуться к выполнению своих обязанностей в случае какого-либо ЧП (лучше бы они, конечно, не случались).

Теоретически вполне возможно, что губернатор посетит во время отдыха матч «Факела» с московским «Спартаком». Интерес к этой игре подогрет еще и тем, что наша команда будет встречаться не только с легендарным в прошлом клубом, но и вполне мощной футбольной дружиной уже сейчас. Напомним, после пяти туров «Спартак» единолично возглавляет таблицу Премьер-лиги. Александр Гусев, позиционирующий себя как активный футбольный болельщик, вряд ли такую игру пропустит. Напомним, матч состоится в Воронеже 27 августа, начнется он в 17.30.