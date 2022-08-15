В райцентре под Воронежем установили личности девочек, показывающих фашистские жесты у Вечного огня

скриншот из паблика "Типичный Калач"

Девочкам, которые показывали гитлеровские знаки приветствия у Вечного огня на воинском мемориале в Калаче, 12 и 13 лет. Личности нарушительниц установили местные полицейские в ходе проверки, которую инициировали после скандала, вызванного публикацией снимков в соцсетях.

Напомним, 13 августа очевидцы выложили в одном из местных пабликов фотографии двух школьниц, которые сидят на постаменте возле Вечного огня на Аллее героев, а потом вскидывают руки в нацистском жесте. В комментариях поднялась волна возмущения местных жителей – «пороть», «мести улицы», «родителей оштрафовать на миллионы» - возмущениям не было конца.

Полиция сразу начала проверку по факту инцидента. Через несколько часов к ней подключились следователи регионального главка - материалы проверки передали в СУ СК России по Воронежской области. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, взяв его расследование под личный контроль.

- По факту совершения подростками противоправных действий на воинском мемориале следователями возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма, совершенная группой лиц». Следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Напомним, разбирательство взяла под контроль и региональная прокуратура, в частности, проверяют, как родители воспитывали своих детей.