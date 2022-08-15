Под Воронежем вместо экодеревни по японским технологиям построят обычные панельные дома

Масштабную стройку в Чертовицах решили отменить. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В селе Чертовицы Рамонского района не появится экодеревня, которую ранее планировал построить «Домостроительный комбинат» с использованием японских технологий. У компании поменялись планы. Об этом сообщил генеральный директор комбината Андрей Соболев. Он же пообещал, что вместо этого проекта реализуют новый. В его рамках построят панельные дома для индивидуального жилья. «Фишка» проекта в его ударных сроках. Дома могут появиться уже через полтора-два месяца после начала строительства.

Российско-японский проект коттеджного поселка «Чертовицкая дубрава» анонсировали в 2018 году. По нему рассчитывали построить 141 деревянный дом в окружении вековых дубов. В экодеревне хотели сделать девять кварталов, разделенных проездами с асфальтным покрытием. Поселок с трассой «Дон» должна была связать специально построенная дорога длиной около 6,4 км.

Вероятно, на отмену проекта повлияла и недружественная позиция Японии по отношению к России, демонстрируемая сейчас политиками Страны восходящего солнца. Впрочем, официально как причину отмену планов строительства экодеревни ее не назвали. По словам Андрея Соболева, по зрелом размышлении просто проект посчитали незначительным.