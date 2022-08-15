Воронежцы 865 раз за неделю вызывали «скорую» из-за высокой температуры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За неделю с 8 августа бригады скорой помощи 4 715 раз выезжали к больным воронежцам. При этом 865 вызовов было по причине повышенной температуры (напомним, снова в рост пошел коронавирус, за 14 августа уже 517 новых случаев).

- Резерв коек, медикаментов и расходных материалов сформирован. Воронежские стационары и станция скорой помощи работают в штатном режиме, врачи оказывают медицинскую помощь всем гражданам, кому она необходима, - сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области.