Воронежцы на этапе Кубка России по лыжероллерам завоевали четыре медали

В городе Обнинск Калужской области прошел четвертый этап Кубка России по лыжероллерам. И вот совпадение - воронежцы как раз четыре раза поднялись на пьедестал.

Вновь среди призеров оказалась Мария Попова. На всех четырех этапах девушка из Воронежа все время завоевывает медали оказывается в числе призёров. На этот раз в 150-метровом спринте Мария положила в свою копилку медалей серебро. В финале она уступила только Ольге Летучевой из Санкт-Петербурга. В гонке свободным стилем с раздельным стартом на 15 км Мария заняла седьмое место.

Напомним, что на первом и втором этапах Мария стала третьей в спринте, а на третьем она и вовсе победила. К тому же на чемпионате России 2022 года, который проходил в Бутурлиновке, Попова стала победительницей в масс-старте и завоевала «бронзу» в спринте.

Также медали в спринте завоевали: Иван Лосев — он стал вторым среди юниоров, уступив Ивану Шемякину из Ярославской области и Иван Шамаев, ставший третьим. До этого Шамаев становился победителем второго этапа и брал бронзу третьего этапа Кубка России. Еще одну бронзовую медаль завоевал на турнире Николай Левченко, выступавший среди мужчин.

Также недалеко от пьедестала финишировали еще несколько воронежцев. В спринте среди мужчин Антон Юрьев стал шестым, а Илья Проскурин - седьмым.

У женщин Яна Цыганова стала пятой, Анастасия Докучаева шестой, а Анастасия Губарева седьмой. Среди юниорок в спринте Анастасия Подмарькова показала шестой результат.

В гонках свободным стилем с раздельным стартом воронежцы также были близки к пьедесталу. Анастасия Подмарькова стала пятой среди юниорок на дистанции 15 км, а Анастасия Докучаева показала такой же результат среди женщин.

Юниоры и мужчины бежали дистанцию 20 км. Здесь шестым стал ветеран лыжероллерного спорта Игорь Глушков.