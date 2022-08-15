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Спорт15 августа 2022 10:28

В Воронеже сыграют в мини-футбол глухие игроки сборных России и Белоруссии

Два матча пройдет в СК «Гран-при»
Юрий КОЗЛОВ
Глухие спортсмены из двух братских стран сразятся в мини-футбол в Воронеже.

Глухие спортсмены из двух братских стран сразятся в мини-футбол в Воронеже.

Фото: cspsk-vrn.ru

Мини-футбольные сборные России и Белоруссии (спорт глухих) сыграют в Воронеже. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Два товарищеских матча состоятся 7 и 9 сентября в воронежском спорткомплексе «Гран-При» (Ворошилова, 1а). Кто вдруг не знает – это СК «Энергия» после реконструкции.

В составе российской сборной будут выступать шесть воронежских футболистов. Напомним, ранее наши ребята выиграли три чемпионата России подряд. Увы, до Сурдолимпиады их по политическим причинам не допускают, как и наших полностью здоровых спортсменов.