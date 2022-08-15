Воронежец по пьяни избил сожительницу до черепно-мозговой травмы

В Воронеже врачи вызвали полицию, когда в приемное отделение одной из больниц привезли женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжелой степени. Медики оценили, что повреждения как тяжкий вред здоровью.

43-летняя потерпевшая рассказала оперативникам, что проживала с 43-летним мужчиной в доме на улице Минской. На днях они выпивали и поругались. Кавалер несколько раз ударил свою сожительницу кулаком по голове, после чего она ушла домой к своей матери. Но спустя три дня женщина потеряла сознание, ее родственники отвезли ее в больницу.

Дебошира задержали, он признался, что поколотил сожительницу на почве личной неприязни. На мужчину завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до восьми лет заключения.