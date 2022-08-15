Жара может уйти из Воронежа в конце рабочей недели

Загореть в Воронеже пока можно не хуже, чем на южных курортах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские синоптики дали прогноз на рабочую неделю. Более точный – до четверга, 18 августа, пока еще приблизительный – на пятницу, 19 августа.

- По предварительным данным, день 19 августа обещает быть пасмурным, возможна гроза. И может похолодать до +26. Однако жара спадет ненадолго – не больше чем на пару дней, а потом опять вернется. Оговоримся, что прогноз этот может и поменяться. Антициклон, сейчас господствующий над нашей областью, подпирает с юга циклон, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на вторник, 16 августа, в Воронежской области будет от +16 до +21 градуса. Днем – от +28 до +33. В Воронеже ночью +19…+21. А днем жарко: +28…+30. При этом и в столице Черноземья, и в районах области будет переменная облачность, без существенных осадков.

В среду, 17 августа, в Воронежской области ночью будет также от +16 до +21 градуса. А вот днем ожидают пекло – от +29 до +34 градусов. В Воронеже ночью +15…+20. А днем снова зной - +29…+31. При этом дождей опять не обещают.

Зато осадки возможны в четверг, 18 августа. Небольшие дожди и ночью, и днем обещают местами в районах Воронежской области. При этом температуру они не собьют. Ночью синоптики прогнозируют от +15 до +20. Днем – от +28 до +33. Примерно такая же погода будет и в Воронеже. Возможны кратковременные дожди и днем, и ночью. Температура при этом в темное время суток будет колебаться от +16 до +18 градусов. А днем – от +30 до +32.