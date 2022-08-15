Воронежцев приглашают попробовать петровскую «жемчужную» кашу и сыграть в пивные шашки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 19 по 21 августа под открытым небом возле сити-парка «Град» пройдет гастрономический фестиваль «Знай Наших».

Воронежцы смогут попробовать десятки концепций еды и вкусов разных национальных и региональных кухонь. В течении трех дней будут проводить кулинарные мастер-классы, дегустации и гриль-батлы. Посетители смогут оценить блюдо петровской эпохи - «жемчужную» кашу в современной подаче.

Для детей будут работать комнаты с аниматорами и детскими развлечениями. Взрослые смогут посоревноваться в игре «Квасные шашки», гигантская «дженга» проверит координацию гостей, а игра «Счастливый носок» выявит самого точного посетителя гастрофеста.

В музыкальной программе гастрофорума выступления воронежских, липецких и белгородских артистов.

Фестиваль можно посетить с 10.00 до 22.00. Вход свободный. Вечером доехать в город можно будет на бесплатных автобусах - до остановки «Памятник Славы», с промежуточной остановкой «Московский проспект».