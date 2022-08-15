Воронежца, продававшего гараж, под предлогом технической ошибки аферисты заставили неколько раз перевести им деньги

Мошенники работают и по выходным. За 14 августа в полицию обратились четверо жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных аферистов. В общей сложности они потеряли около 600 тысяч рублей.

57-летний воронежец хотел заработать на продаже гаража, а в итоге лишился своих средств. Он разместил на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже гаража за 20 тысяч рублей. Вскоре ему позвонил мужчина, выразивший намерение приобрести бокс. Покупатель предложил внести оплату онлайн, якобы из-за того, что находится в другом городе и не имеет возможности сейчас прибыть в Воронеж. После этого лже-клиент отправил владельцу гаража смс с текстом «Перевод 20000 рублей». Мужчины обсудили детали оформления.

Но через 15 минут «покупатель» снова позвонил и сообщил, что нашел более выгодное предложение и попросил вернуть деньги. Потерпевший пошел к банкомату и, следуя инструкциям злоумышленника, перевел на представленные ему реквизиты 20 тысяч рублей. Но эпопея на этом не закончилась. Лже-покупатель сообщил, что произошла «техническая ошибка» и попросил повторить перевод. В течение следующих нескольких минут воронежец еще дважды переводил мошеннику по 20 тысяч рублей - до тех пор, пока у него не закончились накопления. Таким образом, он потерял 60 тысяч рублей. А неизвестный перестал выходить на связь…