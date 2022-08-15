Жительница Воронежской области заплатила 250 тысяч рублей избитым соседям

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Аннинском районе Воронежской области супруги получили компенсацию морального вреда за избиение только после вмешательства приставов.

Муж с женой пострадали от кулаков соседки: повздорили так, что она избила их во дворе. В итоге женщина получила травмы средней тяжести, а ее муж - легкий вред здоровью. Суд назначил буйной соседке условный срок - год и семь месяцев, а также постановил выплатить пострадавшим супругам компенсации морального вреда - 100 тысяч рублей в пользу мужа и 150 тысяч рублей в пользу жены.

Но осужденной суммы показались завышенными, и она пыталась обжаловать приговор в областном суде, но апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

В итоге взыскивать с нее 250 тысяч пришлось приставам.

- Судебный пристав-исполнитель уведомил гражданку, что по истечении пятидневного добровольного срока для погашения задолженности будет начислен исполнительский сбор. Эти доводы оказались убедительными и женщина оплатила всю сумму на следующий день. Средства отправлены взыскателям, - сообщили в УФССП России по Воронежской области.