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Звезды15 августа 2022 5:22

Самым знаменитым человеком Воронежа стал Иван Бунин

Имя писателя нанесли на интерактивную карту
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Главной знаменитостью Воронежа в Европе признали писателя, Нобелевского лауреата Ивана Бунина.

Исследователи из Парижского университета проанализировали информацию из Википедии (количество и длину записей, среднее число просмотров для каждого человека и общее количество внешних ссылок) и рассчитали самых знаменитых людей по всему миру. На основе исследования создали интерактивную карту, которая показывает знаменитостей с самым высоким «рангом известности» в каждой точке мира. Самым известным в Воронеже стал Иван Бунин, сообщил журнал «Вокруг света».

Напомним, Иван Бунин прожил в Воронеже всего три года – в младенчестве, а в зрелом возрасте провел одну ночь. Читайте подробнее 7 необычных фактов, связывающих Нобелевского лауреата с родиной