В Воронеже ищут пропавшую 10-летнюю девочку

фото первого казачьего спасательного центре «Регион 36».

По соцсетям распространили ориентировки исчезнувшей в Воронеже девочки. 10-летняя Кристина Переверткина пропала 14 августа на улице Карла Маркса, сообщили волонтеры первого казачьего спасательного центре «Регион 36».

Кристина худощавого телосложения, ростом 134 сантиметра. Девочка одета в серебристое платье с пышной юбкой с бантом на поясе, на ногах - коричневые капроновые носки в голубой цветочек и серебристые босоножки.

Если вы видели девочку или что-то знаете о ней, звоните по телефонам 112 или 8 920 404 60 00.