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Происшествия14 августа 2022 22:38

В Воронеже ищут пропавшую 10-летнюю девочку

Школьница исчезла 14 августа
Ярослав ИВАНОВ
фото первого казачьего спасательного центре «Регион 36».

фото первого казачьего спасательного центре «Регион 36».

По соцсетям распространили ориентировки исчезнувшей в Воронеже девочки. 10-летняя Кристина Переверткина пропала 14 августа на улице Карла Маркса, сообщили волонтеры первого казачьего спасательного центре «Регион 36».

Кристина худощавого телосложения, ростом 134 сантиметра. Девочка одета в серебристое платье с пышной юбкой с бантом на поясе, на ногах - коричневые капроновые носки в голубой цветочек и серебристые босоножки.

Если вы видели девочку или что-то знаете о ней, звоните по телефонам 112 или 8 920 404 60 00.