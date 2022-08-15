Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения школьницами воинского мемориала под Воронежем

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По факту осквернения воинского мемориала в Калаче возбуждают уголовное дело. Об этом распорядился председатель Следственного комитета России. Александр Бастрыкин взял ход расследования под контроль, сообщили в ведомстве.

Напомним, шоком стало для жителей Калача поведение двух школьниц на воинском мемориале. Девочки сидели на постаменте Вечного огня на Аллее героев, а потом стали показывать гитлеровское приветствие. Очевидцы 13 августа выложили снимки в соцсети, под постами написали сотни комментариев: жители негодуют не только по поводу поведения школьниц, но и сетуют, что родители недостаточно воспитывают своих детей.

Полиция Калача начала проверку по факту случившегося, устанавливают личности школьниц. Через несколько часов следователи затребовали результаты проверки, а прокуратура взяла ход разбирательства под контроль.