Рабочая неделя в Воронежской области начнется с гроз

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В первый день рабочей недели жителей Воронежской области ждет не только сильный зной (объявлено штормовое предупреждение из-за высокой температуры - до +35, особенно на юге и востоке региона): желтый уровень опасности объявлен по грозам, сообщила прогностическая карта федерального Гидрометцентра. Грозы ожидаются в отдельных районах по региону. Предупреждение действует до шести вечера 15 августа.

В Воронеже в понедельник без существенных осадков, согласно прогнозу местного Гидрометцентра.

Грозы синоптики прогнозируют по области также в среду, 17 августа.

В Воронеже всю неделю будет очень жарко: в понедельник - до +32, во вторник - до +30, в среду - до +31, в четверг - до +30.