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Происшествия14 августа 2022 15:12

Ход проверки поведения школьниц на мемориале под Воронежем проконтролирует прокуратура

Прокурорские сотрудники заинтересовались также деятельностью родителей несовершеннолетних по их воспитанию
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из сообщества Типичный Калач

скриншот из сообщества Типичный Калач

Прокуратура Воронежской области взяла под контроль ход полицейской проверки поведения школьниц на военном мемориале в Калаче. После многочисленных публикаций в соцсетях и СМИ о девочках, показывающих гитлеровское приветствие у Вечного огня на Аллее Героев, правоохранители занимаются установлением обстоятельств произошедшего и личностей школьниц. Материалы проверки уже затребовало региональное следственное управление СК России.

- Кроме того, прокуратурой Калачеевского района проводится проверка органов системы профилактики Калачеевского района. В ходе проверки будет дана оценка их деятельности, а также родителей несовершеннолетних на предмет надлежащего исполнения ими родительских обязанностей, - сообщили в ведомстве.