Ход проверки поведения школьниц на мемориале под Воронежем проконтролирует прокуратура

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Прокуратура Воронежской области взяла под контроль ход полицейской проверки поведения школьниц на военном мемориале в Калаче. После многочисленных публикаций в соцсетях и СМИ о девочках, показывающих гитлеровское приветствие у Вечного огня на Аллее Героев, правоохранители занимаются установлением обстоятельств произошедшего и личностей школьниц. Материалы проверки уже затребовало региональное следственное управление СК России.

- Кроме того, прокуратурой Калачеевского района проводится проверка органов системы профилактики Калачеевского района. В ходе проверки будет дана оценка их деятельности, а также родителей несовершеннолетних на предмет надлежащего исполнения ими родительских обязанностей, - сообщили в ведомстве.