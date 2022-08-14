На установку сцен, туалетов и охрану Дня города в Воронеже планируют потратить до 2,3 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Власти Воронежа начали поиск подрядчиков на организацию Дня города, который пройдет 17 сентября. На портале госзакупок появились три аукциона на оказание соответствующих услуг.

На установку сценических площадок на улице Кирова и площади Ленина мэрия Воронежа готова выделить до 507 тысяч рублей. На размещение мобильных туалетов – до 147 тысяч рублей. На охрану воронежцев во время празднования (пропускной режим на площади Ленина, улице Кирова и дамбе Чернавского моста, а также патрулирование) обойдется городскому бюджету в сумму от 1,7 млн рублей.

Победителей аукционов объявят 24 августа, напомним, в ходе торгов стоимость контрактов рассчитывают снизить.

На праздничный салют власти Воронежа готовы потратить около 3 млн рублей