Воронежцу, застрявшему на трассе с неисправным джипом, помогли запустить двигатель автоинспекторы

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Отправляясь в дальний путь, обращайте внимание на техническую подготовленность автомобиля. Так, 46-летний воронежец, отправившийся в Беларусь, встрял на дороге в Рамонском районе. Водитель никак не мог запустить двигатель своего «Ниссан Х-Терра». Сколько бы он простоял, неизвестно, но на его счастье, неисправную машину обнаружили на 492-м километре М-4 «Дон» инспекторы ДПС.

Полицейские осмотрели джип, установили, что причина неисправности в аккумуляторной батарее, и помогли водителю запустить аккумулятор внедорожника с помощью патрульного автомобиля.