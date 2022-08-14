Воронежцам рассказали о новой схеме обмана, которой стали пользоваться телефонные мошенники

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За минувшие сутки дистанционные мошенники обманули 11 жителей Воронежской области. В общей сложности потерпевшие лишились более 2 миллионов рублей. Полицейские выявили новую схему обмана, когда злоумышленники публикуют объявления на сайтах по поиску работы и предлагают рекламировать кредитные продукты.

52-летний житель Петропавловского района нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о дистанционном заработке. «Работодатель» пояснил, что необходимо рекламировать кредитные продукты различных банков – путем публикации положительных отзывов. А для этого надо взять кредит, протестировать удобство сервисов, а потом кредитные деньги вернуть. Мужчина не разобрался в перипетиях аферы и в июле оформил на себя два кредита на общую сумму 826 тысяч рублей, заемные средства перевел по указанным реквизитам банковских карт и составил отзыв, который отправил «работодателю». Аферисты сообщили, что после модерации его опубликуют, а деньги сразу вернутся в банки. Но в начале августа мужчине стали поступать сообщения от кредиторов о необходимости гасить долг…