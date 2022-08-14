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Происшествия14 августа 2022 11:00

Под Воронежем пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими

Авария произошла в Россошанском районе
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии с двумя пострадавшими, которая произошла вечером 13 августа в Россошанском районе.

Около 21.00 на 259-м километре автодороги «Белгород - М-4«Дон» 41-летний водитель «Джили МК» при выезде с прилегающей территории нарушил очередность проезда, не уступил дорогу и столкнулся со встречной «Тойота Аурис».

В аварии пострадали оба водителя, их доставили в больницу. Как выяснилось, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения (0,50 мг/л).