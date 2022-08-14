Жители райцентра под Воронежем возмутились поведением подростков, показывающих нацистские жесты у Вечного огня

скрин-шот из соцсетей

Полиция начала проверку по факту поведения подростков у Вечного огня в Калаче.

Скандал развернулся после публикации в соцсетях. Очевидцы 13 августа выложили в сообществе «Типичный Калач» фото девочек-подростков, которые непотребно вели себя на военном мемориале. Две школьницы сначала сидели на постаменте у Вечного огня на Аллее Героев, а потом вскинули руки в гитлеровском приветствии.

Местные жители в комментариях осудили поведение девочек. Многие возмущались, куда смотрят правоохранительные органы, которые должны призвать к ответственности не только подростков, но и их родителей – «девочек – мести улицы, родителям – штраф по миллиону».

Напомним, в конце июля в Воронеже подростки отличились непотребным поведением на кладбище. Один из них танцевал на могиле, а потом справил нужду, выругавшись матом, другой все запечатлел на видео. Правоохранители быстро отреагировали: парней задержали, завели уголовное дело, одного из фигурантов отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей регионального ГУ МВД. Следователи направили в суд ходатайство о помещении второго парня в психиатрический стационар для производства судебной экспертизы.