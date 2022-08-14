Где в Воронеже отключат воду на неделе с 15 по 21 августа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже коммунальщики продолжают подготовку к новому отопительному сезону. Известен перечень домов, жильцам которых отключат горячую воду на неделе с 15 по 21 августа. Ограничения ожидают более 300 адресов.

Железнодорожный район

С 16 по 18 августа

ул. Минская 1, 1а, 2, 2в, 3, 5, 7, 7а, 11, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;

ул. Остужева 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Ленинский проспект 121, 123, 125, 125а, 127, 129, 131, 134, 133, 135, 137, 139, 141,136, 138, 142, 143, 144, 144а, 145, 147, 146, 148, 150, 152, 154, 203, 205, 213, 215, 215в, 149, 151, 153, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195;

ул. Переверткина 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10, 10а,11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;

ул. 25 Января 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;

ул. Комсомольская 27а;

ул. Серафимовича 41, 41а, 43;

ул. Старых Большевиков 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;

ул. Суворова 65;

ул. Гаршина 6, 10,16, 21;

ул. Зои Космодемьянской 7, 9, 9а,11, 13, 15, 19.

С 16 по 29 августа

ул. Димитрова, 27, 75, 79;

Ленинский пр. 124а, 124б, 126, 130, 132;

Набережная, 1а.

Левобережный район

С 15 по 28 августа

ул. Димитрова, 126, 130, 132, 132а, 134, 136, 136а, 142, 144.

С 16 по 29 августа

ул. Ленинградская, 26а, 68

ул. Ленинский пр., 96а, 96б, 100б, 105/2, 117, 117а;

ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74;

Спортивная набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;

ул.Старых Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;

ул.Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132,

ул.Порт-Артурская, 19, 21;

ул.Брусилова, 3в.

Коминтерновский район

С 16 по 18 августа

ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

ул. 45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;

пер. Славы, 1а, 3а, 5;

пер. Ботанический, 47а;

ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;

Московский проспект, 44а;

ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71

пер. Ученический, 1 (общежитие).

С 16 по 29 августа

ул. Ипподромная, д. 68/2.

С 20 августа по 1 сентября

ул. Транспортная, 65а.

Центральный район

С 16 августа по 29 августа

ул. Шишкова, 146б, 146в.