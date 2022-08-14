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Происшествия14 августа 2022 7:36

Под Воронежем подросток без прав на мотоцикле врезался в "Ладу Гранту"

Авария произошла в Семилукском районе
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии с пострадавшим подростком, которая произошла днем 13 августа в Семилукском районе.

Около 14.20 в поселке Латная 13-летний мальчик, не имеющий водительского удостоверения, управляя кроссовым мотоциклом «СС ML RZ-200», не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и врезался в попутную «Ладу Гранта», которая поворачивала налево.

Подросток получил травмы, его доставили в больницу.

За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 89 ДТП, в которых пострадали девять человек.