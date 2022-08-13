Воронежский «Буран» проиграл московской «Звезде»

Товарищеский матч с московской «Звездой» хоккеисты «Бурана» начали активнее. Но дивидендов из этого не извлекли. Уверенно сыграл вратарь «Звезды» Кирилл Самсонов.

Во втором периоде «ураганные» реализовали большинство, армейцы в этот отрезок игры часто удалялись. Отличился Филипп Толузаков. Однако вскоре столичные хоккеисты счет сравняли. Дмитрий Гренц здорово сыграл на добивании на «пятаке».

Третий период вновь «Буран» начал лучше, и Дмитрий Бойчук после передачи Антона Гловацкого снова вывел «ураганных» вперед. Однако во время розыгрыша очередного большинства хоккеисты воронежской команды пропустили контратаку. Последовало нарушение правил, и в формате 4 на 4 Данила Хулапов сравнял счет. А потом Илья Назаревич, уже разыгрывая лишнего, точно стрельнул издали – 2:3.

В конце матча «Буран» снял голкипера и получил четвертую шайбу. Хулапов сделал дубль броском в пустые ворота. Итог матча – 2:4.