В центре Воронежа мужчина в годах нокаутировал другого пенсионера

кадр с поста Александра Проскурина. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» Александр Проскурин опубликовал видео с ироничной подписью «Петровский сквер, культурно-массовые мероприятия». На записи два мужчины явно неспортивного телосложения, к тому же оба в годах, довольно комично дерутся. Точнее, скорее руками махают.

Однако и такая «разборка» могла закончиться трагедией. Один из ударов-махов, видимо, пришелся в больное место. И участник драки, на вид кажущийся постарше оппонента, упал навзничь на спину.

Немного успокоили в региональном ГУ МВД тем, что заявлений по поводу драки к ним не поступало. Видимо, травма упавшего мужчина не была серьезной.

Напомним, утром 13 августа у вокзала Воронеж-1 подрались несколько молодых людей. В финале драки упавшего парня один из мужчин бил ногами. В полиции проводят по этому поводу проверку.