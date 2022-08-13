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Общество13 августа 2022 15:16

В Воронеже девушка возмутилась пришедшим ей штрафом за неоплаченную парковку чужой машины

Хозяин автомобиля так заклеил номер, что камера приняла его за другой
Олег КУЗНЕЦОВ
кадр с поста Ксении Кретининой.

кадр с поста Ксении Кретининой.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» Ксения Кретинина опубликовала пост, в котором возмутилась тем, что ей пришел штраф за нарушение, допущенное водителем чужой машины.

Девушка опубликовала фото, на котором видно, что на автомобиле заклеена часть номера. Это обычная уловка для того, чтобы не оплачивать парковку. Но водитель автомобиля почему-то заклеил не весь номер, а только часть. В результате видеокамера считала букву О как С. И квитанция на оплату штрафу пришла девушке. В результате путаницы с буквами получился номер именно ее «Шевроле».

Надо сказать, что законодательство несовершенно по отношению к водителям, скрывающим подобным образом свой номер. Им грозит разве что штраф в 500 рублей. А вот Ксении пришлось тратить свои нервы, как говорится, на пустом месте.