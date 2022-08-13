В Левобережном районе Воронежа сгорели квартира и дом

Утром 13 августа пожарным пришлось изрядно потрудиться в Левобережном районе. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Сразу два пожара в жилых домах случилось утром в субботу, 13 августа.

Сначала в 5.19 в дежурную часть МЧС сообщили о возгорании в доме № 66 на улице Масловской в микрорайоне Масловка. На место ЧП выезжали 12 сотрудников МЧС на трех машинах. Пламя потушили в 5.35. Огонь успел фактически полностью сжечь кухню 3х2м. Пострадавших не было.

А в 8.07 поступил звонок о пожаре в доме № 7/4 на Ленинском проспекте. Там горела однокомнатная квартира. На место ЧП выезжали пять пожарных машин с 14 специалистами МЧС. Спасатели эвакуировали двух жителей дома, надев на них маски. Огонь потушили в 8.21. Комната 2х3м к тому времени сгорела. На пожаре также никто не пострадал.