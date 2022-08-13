В Воронеже пьяный мужчина попросил прохожего проводить его до дома, а тот его ограбил

Рецидивист после задержания признал свою вину. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

45-летний житель Воронежа обратился за помощью к полицейским. Мужчина заявил, что, будучи пьяным, в одном из дворов в Северном микрорайоне познакомился с прохожим. И попросил проводить его до дома. По дороге туда, на улице 60-й Армии, новоиспеченные приятели выпивали. А потом, как это часто бывает, поссорились. Новый знакомый выхватил у 45-летнего мужчины сумку, в которой лежали мобильник, банковские карты и документы на машины, и пустился бежать.

Вскоре грабитель стал тратить деньги с карт в магазинах и аптеках. Он оплатил ими товары на сумму более 5 800 рублей. А мобильник сдал в ломбард.

Полицейские отследили маршрут преступника, посмотрев записи видеокамер в торговых точках. Вскоре его задержали. Грабителем оказался безработный 38-летний воронежец, который признал свою вину. У него изъяли документы 45-летнего мужчины. Всего своими действиями он нанес ущерб на 17 300 рублей.

- Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы) и пункту «г» части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ (до пяти лет заключения). Задержанный преступник оказался рецидивистом, ранее он был судим за кражи, - сообщили в региональном ГУ МВД.