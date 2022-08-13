Воронежская шахматистка стала призером международного фестиваля KONTUR OPEN

Анна Журова отлично выступила на турнире в Екатеринбурге. Фото: предоставлено департаментом физической культуры и спорта правительства Воронежской области.

Спортсменка из Воронежа стала призером международного фестиваля KONTUR OPEN, проходившем в Екатеринбурге. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Фестиваль проводился впервые с 2019 года. В нем участвовали около тысячи человек из России, Армении, Беларуси, и Казахстана. Программа была обширной: мужской и детский этапы Кубка России, блицтурнир, соревнование «Kontur open kids», Кубок Екатеринбурга по киберспорту.

Анна Журова заняла первое место по шахматам среди девушек 2004 года рождения и моложе. После девяти туров на турнире воронежская спортсменка набрала шесть очков. На данный момент ее международный рейтинг составляет 2161 балл.