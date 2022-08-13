В центре Воронежа у вокзала произошла жестокая драка

кадр с поста. Фото: "Типичный Воронеж".

На остановке на улице Кольцовской возле железнодорожного вокзала «Воронеж 1» ранним утром в субботу, 13 августа, случилась жестокая драка. В паблике «Типичный Воронеж» выложили два видео потасовки, в которой участвовали несколько человек. На одном дерутся две пары молодых людей, а на другом упавшего парня добивает ногами один из участников потасовки.

Возникает вопрос, почему в центре Воронежа вообще такая драка оказалась возможно. Где были люди, охраняющие вокзальную территорию и почему, если они находились на месте, не пытались разнять дерущихся, непонятно.

В региональном ГУ МВД уточнили, что драка произошла около пяти часов утра. Сейчас по поводу этого инцидента проводят проверку.