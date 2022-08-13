В Воронежской области следователи закрыли уголовное дело по поводу гибели отца двоих детей в реке

Сергея Русина долго считали пропавшим без вести. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Уголовное дело по статье «Убийство», возбужденное после нахождения в реке тела пропавшего рыбака, отца двоих детей Сергея Русина, закрыли. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

28-летний Сергей Русин 26 октября 2021 года сказал родным, что поехал на рыбалку. И, как потом выяснили, действительно, отдыхал на реке Битюг в компании знакомого сотрудника ГИБДД. Оба, как часто бывает на рыбалке, сильно приняли на грудь. Что в итоге привело к трагедии, до конца неясно. Сначала Сергея считали пропавшим без вести, его тело искали очень долго и в конце концов обнаружили только в марте 2022 года далеко от места, где приятели рыбачили.

До пятницы, 12 августа, было две версии развития событий. Первая – мужчины не поладили, и автоинспектор утопил приятеля. Вторая – Сергей Русин сам оступился и упал с лодки в реку. В итоге сотрудники Следственного комитета посчитали, что собранные сведения говорят в пользу несчастного случая.

- С учетом полученных в результате большого объема проделанной работы объективных доказательств, в том числе показаний свидетелей, результатов экспертиз, следственных экспериментов, подтверждающих некриминальный характер смерти мужчины, по результатам расследования приняли законное и обоснованное решение о прекращении уголовного дела. Родственников мужчины уведомили о принятом решении, - таков официальный комментарий пресс-службы регионального управления Следственного комитета.