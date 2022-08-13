И.о. главного тренера «Урала» винит в нулевой ничьей с воронежским «Факелом» плохое поле

Евгений Аверьянов считает, что если бы не поле, его команда могла бы играть еще быстрее. Фото: с сайта ФК "Урал".

После нулевой ничьей с «Факелом» и.о. главного тренера «Урала» из Екатеринбурга Евгений Аверьянов высказал недовольство воронежским футбольным полем

- Сегодня лично для меня и для всей команды был максимально эмоциональный матч. Так как игра была «за шесть очков», то было очень много борьбы, желания победить, но не так много мастерства, как хотелось бы. Стоит выделить качество поля, оно было медленным. Трава довольно высокая, когда она высохла, стало намного сложнее создавать моменты. Из-за этого, мне кажется, у нас было много потерь. Если бы было поле как на «Екатеринбург Арене», то мы бы еще быстрее играли «внизу». Когда мы готовились к матчу в Воронеже, то видели, что там играют в максимально вертикальный футбол, и теперь понимаю, почему мы не выиграли. Потому что очень сложно созидать внизу на этом поле любой команде.

Схожее мнение высказал и президент «Урала» Григорий Иванов. Он высказался еще жестче, заявив, что игроки обеих команд чудом избежали травм на таком поле. Учитывая, что остался недоволен качеством родной «поляны» и главный тренер «Факела» Олег Василенко, агрономам стоит призадуматься, как улучшить ее состояние к матчу с московским «Спартаком». Он состоится уже 27 августа, так что времени на раскачку нет.