Появилось видео лучших моментов сражения за победу воронежского «Факела» и «Урала» из Екатеринбурга

После удара Эрика Бикфалви мяч летит в штангу. Фото: кадр с видео

В Сети выложили видео с нарезкой самых интересных моментов домашнего матча «Факела» с «Уралом» из Екатеринбурга, закончившегося нулевой ничьей. После игры в соцсетях пошла волна негатива в сторону воронежского клуба. Дескать, не смогли победить последнюю команду чемпионата, куда это годится. При этом забывали, что именно «Факел», а не «Урал» - новичок, а не старожил Премьер-лиги.

Видео убеждает, что если опасных моментов футболисты «Факела» создали и меньше, чем гости, то ненамного. Легко убедиться, что игра была примерно равной – на каждый потенциально голевой подход к воротам одного клуба другая команда отвечала своим острым выпадом.

Да, румынский легионер «Урала» Эрик Бикфалви попал в штангу, а у «Факела» ударом в створ ворот было немного. Зато если бы Роман Акбашев попал в угол, куда метил, победа могла бы достаться и воронежскому клубу.

Вывод – давайте болеть и не требовать побеждать по заказу опытные команды Премьер-лиги от команды с составом, если и усилившимся после прошлого успеха, то футболистами уровня ФНЛ. Смотрите лучшие моменты матча, хотя их и было не так много, как в игре с московским «Динамо», и наслаждайтесь сезоном в Премьер-лиге без горечи завышенных ожиданий.